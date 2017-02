Erste Übungen: Spielen und Kuscheln Wau! So süß ist der Neuzugang der Rot Kreuz-Rettungshunde

Beim Röntgen entdeckte der Tierarzt, dass die Katze gechipt ist. Die Chip-Daten wurden verfolgt – dann die Überraschung: "Pepper" stammt aus Tilburg (Niederlande) und wird seit August vermisst.Die Besitzerin erkannte das Tier anhand von Fotos eindeutig wieder. Die junge Katze dürfte laut "ORF NÖ" auf einen Lkw aufgesprungen sein und so 950 Kilometer weit gereist sein – nicht gerade ein Katzensprung! Jetzt will die Besitzerin so rasch als möglich nach Niederösterreich kommen, um "Pepper" abzuholen.