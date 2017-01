Am Donnerstag soll es mit dem Spaß am Eis klappen. (Foto: Fotolia)

Unbekannte hatten über Nacht mit einem Böller einzelne Stellen des Natureislaufplatzes gesprengt, dazu Schotter auf die Eisfläche verteilt, bei zweistelligen Minustemperaturen froren Steine und Sand an – an eine Eröffnung war nicht zu denken. Gestern wurde über den ganzen Tag an den Schäden gearbeitet. Wlas: "Wir hoffen, dass wir mit Hilfe der Feuerwehr jetzt am Donnerstag Nachmittag eröffnen können."Am Samstag ist ein Kinderfaschingsevent geplant. "Es gab in letzter Zeit leider vermehrt einige Sachbeschädigungen wegen Böllern, etwa gesprengte Mistkübel. Die Polizei ist bereits informiert", erklärt der geschäftsführende Gemeinderat Dieter Koch (SP).