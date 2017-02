The spirit never dies! Am 19. Februar wäre der Wahl-Garser Falco 60 Jahre geworden, Katharina Vitkovic (31) sprach jetzt in „Die Oberösterreicherin“ bzw. "Look!" über ihren "Vater" und ihre schwere Krankheit – im Vorjahr hatte sie eine niederschmetternde Diagnose bekommen: Blasenkrebs.

"Wenn alles so bleibt, habe ich im Mai alles überstanden. Die Chemo habe ich abgebrochen, sie machte mir zu viele Probleme. Stattdessen mache ich Alternativbehandlungen, mit bewusster Ernährung und Kräutern", so die 31-Jährige.

Falco in Aktion (Foto: Picturedesk)

Elf Jahre war Katharina damals, als ihr Ziehvater starb: "Er war ein Kindskopf. Wenn er bei mir war, dann 100 Prozent, ich hatte Narrenfreiheit", sagt sie. Ihr Lieblingssong? "Dance Mephisto" - "das sang er mir immer zum Einschlafen vor."

Katharina Vitkovic (31) ist die Tochter von Isabella Vitkovic, die Falco 1985 bei einem Konzert in Graz kennengelernt hatte. Falco und Isabella heirateten, die Ehe war turbulent. 1993 erfuhr Falco, dass Katharina nicht seine leibliche Tochter ist, kümmerte sich dennoch rührend um sie.



