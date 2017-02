Tierärztin Katharina Zöchling (Foto: Daniel Schreiner)

Samtpfote seit August vermisst 950 km: Katze reiste von Holland bis Niederösterreich!

Ein langer Weg liegt hinter der Fellnase und jetzt wird er mit einem Happy End gekrönt: Internationale Berühmtheit erlangte "Pepper" mit ihrem Ausflug von Holland ins beschauliche Aschbach-Markt (Amstetten). Ein Sponsor hat sich so in das abenteuerlustige Katzerl verliebt, dass er ihr den Heimflug ermöglicht.Am Sonntag kommt ihr Frauchen persönlich von Tilburg ins Tierheim Hehenberger in Zeilern und nimmt ihren Stubentiger entgegen. Und dann geht es wieder heim in die eigenen vier Wände. Die gesamte Aktion wird von dem Tierliebhaber finanziert.Im August war die Katze in Tilburg verschwunden. Vermutlich dürfte sie auf einen Lkw aufgesprungen und so die 950 Kilometer gereist sein. Ein Jäger fand dann das Kätzchen "Pepper" abgemagert und brachte es ins Tierheim, wo es aufgepäppelt wurde.