Georg Jachan hilft Straßenkindern in Rumänien (Foto: Privat)

Straßenkind in Rumänien (Foto: Privat)

Mit vier Klein-Lkw und Anhängern voll mit Hilfsgütern führt Jachan den Konvoi von Freiwilligen an – ein rumänischer Pastor ist der Mittelsmann und hilft beim gerechten Verteilen der Spenden. Jachan: "Es sind immer schreckliche Bilder, in Rumänien leben 9-Jährige ganz allein in Mistkübeln oder Kellern."Sachspenden (vor allem Babycare und Pflegeartikel) können im Pfarramt Gföhl abgegeben werden. Geld nimmt der Reptilienheimbesitzer nicht: "Bitte nur Sachspenden, damit alles belegbar ist. Lebensmittel kaufe ich aus eigener Tasche vor Ort."