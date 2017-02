Freude bei Schülern Juhu! Jetzt starten Semesterferien

BILDER DES TAGES 06.02.2017: Diese Salutschüsse markieren das "Blue Sapphire Jubilee"-Jahr der Queen. Das heißt, dass sie seit 65 Jahren am Thron sitzt. (Foto: Matt Dunham (AP))

"Die zahnärztliche Notversorgung gehört sowohl an Werk- als auch an Feiertagen ausgebaut", fordert Patientenanwalt Gerald Bachinger. Der jüngste Fall um einen Patienten (60) aus NÖ, dem in mehreren Kliniken und Spitälern nicht geholfen wurde, zeigt den Bedarf auf.Momentan ist die Situation in NÖ so: An Werktagen haben die zwei Zahnambulatorien in St. Pölten und Wr. Neustadt bis 22 Uhr offen, an Sams-, Sonn- und Feiertagen haben in ganz NÖ zehn Zahnmediziner je von 9 bis 13 Uhr Notdienst. Zum Vergleich: In Wien ist ein Zahnarzt 365 Tage im Jahr bis 1 Uhr da. "Wenn es die niedergelassenen Ärzte in NÖ nicht schaffen, muss die Krankenkasse die Zahnambulanzangebote ausbauen", meint Bachinger.