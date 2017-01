AKNÖ-Chef Markus Wieser (Foto: AKNÖ)

Dass auf österreichischem Boden auch österreichisches Recht gilt, muss sich ein deutscher Reiseanbieter, der am Flughafen Schwechat seine Dienste anbot, jetzt hinter die Ohren schreiben. Ein 27-jähriger Ex-Teilzeitangestellter hatte in seinen zwei Jahren bei dem Reisebüro weder Weihnachts- noch Urlaubsgelder erhalten und wandte sich an die Arbeiterkammer.Die lapidare Antwort des deutschen Unternehmens: "Bei uns in Deutschland gibt es das nicht." "Wir haben für den Betroffenen 2.400 Euro herausgeholt", erklärt AKNÖ-Chef Markus Wieser.