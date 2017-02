Hier ist alles grün-weiß Ist das Österreichs größter Rapid-Fan?

Weltrekord gelungen! Floriani aus NÖ läuft in Vollmontur über 100 Kilometer

Knapp 67 Jahre verbringen Gottfried und Auguste Artmann bereits ihr Leben miteinander. Nachdem der mittlerweile 92-Jährige 1945 aus dem Krieg zurückgekehrt war, lernten sich die beiden kennen, weil sie Tür an Tür arbeiteten – sie als Schneiderin und er im Lebensmittelgeschäft seiner Eltern, welches das Paar später auch übernahm.Mittlerweile haben sie neben zwei Töchtern auch drei Enkerl und drei Urenkerl. Sie sind der ganze Stolz der beiden Senioren. "Ein Mäderl und Zwillinge. Zwei Buben – sie sind jetzt zwei Jahre alt", erzählt der aufgeweckte 92-Jährige mit leuchtenden Augen im "Heute"-Gespräch. In jeder Ecke des großzügigen Doppelzimmers, das das Pärchen seit zwei Jahren im Agnesheim in Klosterneuburg gemeinsam bewohnt, stehen Familienfotos."Meine Frau ist nicht mehr so fit und ich konnte sie nicht mehr alleine pflegen. Also sind wir gleich beide ins Seniorenheim gegangen. So können wir zusammen sein", so Gottfried Artmann. Und in eineinhalb Jahren wird die Eiserne Hochzeit gefeiert.