"Entweder nimmt eine Tierschützerin die Katze mit nach Holland oder die Besitzerin kommt Ende Februar Pepper abholen. Es entscheidet sich diese Woche", so Tierärztin Katharina Zöchling.Im August war die Katze in Tilburg verschwunden. Vermutlich dürfte sie auf einen Lkw aufgesprungen und so die 950 Kilometer gereist sein. Ein Jäger fand dann das Kätzchen "Pepper" abgemagert und brachte es ins Tierheim, wo es aufgepäppelt wurde.