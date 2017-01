Die "Next Bar" findet man derzeit auf der Plattform "willhaben". (Foto: Screenshot/willhaben)

"Ich möchte mich aus der Gastronomie zurückziehen", begründet "Style!s"-Chef Laszlo Marton im "Heute"-Gespräch die Entscheidung, seinen 290 Quadratmeter großen Club herzugeben. Nachtschwärmer brauchen sich aber keine Sorgen machen: Bis ein neuer Mieter gefunden wird, möchte er das Lokal im Normalbetrieb weiterlaufen lassen.Ähnlich verhält es sich mit der Bar "Next" in der Herrengasse, für die derzeit über die Verkaufsplattform "willhaben" ein Nachmieter gesucht wird. Inhaber Marcel Chasteler möchte die Entscheidung aber nicht an die große Glocke hängen: "Es geht bis dahin ganz normal weiter."