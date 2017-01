Moderne Sportstätten: Das Land unterstützt zahlreiche Vorhaben in Niederösterreich. (Foto: Grafik "Heute")

Ein komplettes Facelifting ist im Sportzentrum in St. Pölten geplant – die Hallen und einzelnen Trakte werden zu einem einheitlichem Ganzem verbunden und die Bereiche Wellness, Gastro sowie Garderoben saniert. Der 25 Jahre alte Eingangsbereich wird topmodern mit Info- und Servicepoint gestaltet. Und weil punkto Energieversorgung fast ausschließlich auf Photovoltaik gesetzt wird, fallen in St. Pölten künftig jährlich Betriebskosten von 200.000 Euro weg."Moderne Anlagen bringen mehr Spaß und eine hohe Auslastung", weiß Sport-Landesrätin Petra Bohuslav. Das Land fördert heuer auch zahlreiche Ausbauten bei Fußballvereinen. In Wieselburg wird etwa das Vereinshaus für Fußball und Tennis um 1,5 Millionen Euro aufgestockt. In Maria Anzbach entsteht noch heuer ein neues Vereinshaus mit Zuschauertribüne und Turnsaal. Die Kosten von 2,7 Millionen Euro tragen Gemeinde, Land und Verein. In St. Peter/Au wird rechtzeitig zum 80-jährigen Vereinsjubiläum eine neue Fußballtribüne errichtet.