Für Wirbel in NÖ sorgt derzeit ein gemeinsamer Antrag der FP und des Team Stronach: Nach dem Vorbild Norwegens soll es auch in Österreich eine allgemeine Wehrpflicht geben. "Menschen nicht nach Geschlecht, sondern nach individuellen Talenten, Neigungen und Fähigkeiten einzusetzen, ist klarerweise nicht nur an der Waffe von Vorteil, sondern auch in allen anderen militärischen Bereichen", formulieren es die Abgeordneten in dem Antrag.Diese Bereiche würden auch das Autofahren und Kochen, die Medizin und das Fliegen, Programmieren und Funken sowie das Latrinenputzen und die Logistik umfassen. "Keine dieser Tätigkeiten brauch ein Y-Chromosom", heißt es in dem Schreiben.Die beiden Fraktionen fordern die Landesregierung auf, sich beim Verteidigungsministerium für dieses Anliegen stark zu machen.Bei der niederösterreichischen SP stößt der Vorschlag auf Ablehnung. Laut SP-Frauensprecherin Christa Vladyka sei aber tatsächlich eine Wehrpflicht für Frauen gegeben: "Nämlich gegen solche FPÖ/TS-Anträge, die mit hinkenden Vergleichen ihre haarsträubenden Thesen hinterfüttern", wettert die Landtagsabgeordnete.Sie fürchtet mit der allgemeinen Wehrpflicht eine weitere Verschärfung der kritischen Situation um Mindestpensionen: "Anstatt sich für Chancengleichheit einzusetzen, (...) überlegen FPÖ und Team Stronach was Frauen für die Gleichberechtigung noch alles leisten sollen, was sie letztlich im Alter ärmer macht und der Mindestpension noch ein Stück näher bringt."Weiters sei die Situation von Frauen auch im Kinderbetreuungsbereich unzureichend, was sie oftmals dazu zwinge, lediglich einen Teilzeit-Job annehmen zu können. "Den beiden Fraktionen geht es ausschließlich darum, Frauen in die Abhängigkeit des Mannes zurückzutreiben", ärgert sich die SP-Abgeordnete.