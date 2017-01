LH kurz vor Entscheidung Erwin Pröll überlegt Rückzug aus der Politik

Urnengang in Waidhofen/Ybbs Minister Doskozil war Ehrengast beim roten Wahlauftakt

Wahl in Waidhofen/Ybbs VP-Stadtchef präsentierte seine 55 Kandidaten

Mit der Handypark-APP am Mobiltelefon soll man künftig bargeldlos parken und bei Bedarf auch die Parkzeit verlängern können – so die Forderung von SP&UA (Unabhängige) im Vorfeld der Gemeinderatswahl am 29. Jänner. "Jeder kennt das lästige Kleingeldsuchen und den Nervenkitzel, wenn man mit dem Einkauf nicht fertig wird und die Parkzeit abgelaufen ist", beschreibt Vize Reifecker das Problem.Darum macht er sich nun für die Einführung von Handyparken stark und fordert außerdem überdachte Fahrradabstellplätze, E-Ladestellen und mit der Bevölkerung abgestimmte Citybusfahrzeiten.