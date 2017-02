Bis Ende 2017 laufen die Veranstaltungen, gerichtet an Unternehmer aber auch interessierte Berufstätige, in ganz NÖ. Insgesamt 50 Teilnehmer lauschten in der GW St. Pölten nun dem GW-Chef Gerhard Nachförg, als er darüber referierte, wie wichtig Mitarbeiter-Qualifizierung als Basis für Unternehmenserfolg ist."Mit den gemeinsamen Regionalveranstaltungen wollen wir das Potential, das Wirtschaft 4.0 mit sich bringt, gemeinsam aufzeigen und Unternehmen fit für die Zukunft machen", erklärten Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP), WKNÖ-Präsidentin Sonja Zwazl und Thomas Salzer, Chef der Industriellenvereinigung NÖ unisono.Auch die Wichtigkeit von Weiterbildung wurde im Rahmen des Events betont. Weiters wurden Ausbildungsmöglichkeiten in Niederösterreich vorgestellt. So bietet beispielsweise die Zukunftsakademie Mostviertel im Rahmen von 30 unterschiedlichen Workshops ein zweijähriges Qualifizierungsprogramm an."Dieses Ausbildungsprogramm reagiert auf den Bedarf nach Vernetzung, Koordination und Zusammenarbeit der auf diesen Gebieten aktiven Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen", so Bohuslav. Seit September 2016 seien bereits 1.300 Anmeldungen eingelangt.Die dritte Veranstaltung in diesem Rahmen wird am 27. März in der Voestalpine Krems stattfinden.Infos unter www.wirtschaft40.at