In Kooperation mit den neun niederösterreichischen Tierheimen (Krems, Dechanthof in Mistelbach, St. Pölten, Klosterneuburg, Wiener Neustadt, Ternitz, Baden, Brunn am Gebirge und Bruck an der Leitha) arbeitet Tierschutz-Landesrat Maurice Androsch (SP) seit knapp über einem Jahr zusammen, damit die Besitzer ihre Lieblinge rasch und unkompliziert wieder in ihre Arme schließen können."Rund 300 Tiere konnten bereits innerhalb weniger Tage wieder von ihrem Herrchen bzw. Frauchen in Empfang genommen werden", freut sich Androsch und nutzt die Gelegenheit, um Dank zu sagen: "In den Tierheimen wird Großartiges für unsere felligen, aber auch gefiederten Freunde vollbracht."