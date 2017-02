Streit um Widmung St. Pölten: Metro darf doch weiterbauen

900.000 Euro wurden in die neue "Weltraumhalle" am ecoplus-Technopol Wiener Neustadt investiert. Und sie kann sich wirklich sehen lassen: Ausgestattet mit neuester Technik arbeiten künftig zehn Mitarbeiter in dem Hightech-Labor auf 465 Quadratmetern."Wir kooperieren in diesem Hightech-Bereich mit den internationalen Spitzen der Luft- und Weltraumforschung auf Augenhöhe. Hierfür ist es wesentlich, dass seitens des Landes geeignete Rahmenbedingungen zur Verfügung gestellt werden", betonte Wirtschafts- und Technologielandesrätin Petra Bohuslav (VP) im Rahmen der festlichen Übergabe an die "FOTEC" (Anm.: Forschungsgesellschaft der Fachhochschule Wiener Neustadt).Die Forschung und Entwicklung von Antriebssystemen für die Raumfahrt stehen hier im Mittelpunkt, insgesamt rund 40 Mitarbeiter beschäftigen sich im Technologie- und Forschungszentrum mit diesem Thema."Hier in Wiener Neustadt ist es gelungen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Spitzenforschung hervorragend und entsprechend internationaler Standards entwickelt. Das ist für uns ein Ansporn, unsere Technologie- und Forschungszentren weiter auszubauen", freut sich ecoplus-Chef Helmut Miernicki.