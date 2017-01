Im Landhaus in St. Pölten VIDEO: So begründet Erwin Pröll seinen Rücktritt!

Das geht aus einer Anfrage der "Bezirksblätter" an das Büro der künftigen Landeshauptfrau hervor. Das Statement im Wortlaut: "Johanna Mikl-Leitner stellt klar, dass sie Stephan Pernkopf zu ihrem Stellvertreter ernennen will. Beide arbeiten seit Jahren in unterschiedlichen Funktionen ausgezeichnet zusammen."Weiters soll das Landesräte-Team, das von Erwin Pröll aufgestellt wurde, gleich bleiben. "Es gibt keine Pläne für weitere personelle Änderungen", heißt es aus dem Büro.Wie genau die Ressorts nun aufgeteilt werden sollen, wird erst entschieden.Mit Stephan Pernkopf als Stellvertreter wäre auch das Kräfteverhältnis der beiden Bünde – Bauernbund und NÖAAB – wieder ausgeglichen. Wie berichtet, pochte der Bauernbund seit Ernennung Johanna Mikl-Leitners zur Nachfolgerin Erwin Prölls auf einen Vize aus den eigenen Reihen.