SP-Landesvize Karin Renner wünscht der designierten Landeshauptfrau alles Gute: "Sowohl in meiner Zeit als Landtagsabgeordnete als auch in den Monaten als Kollegin in der Landesregierung gab es eine sehr korrekte Gesprächsbasis und eine gute Zusammenarbeit mit Johanna Mikl-Leitner, die wie ich, abseits von sicherlich unterschiedlichen politischen Zugängen zu manchen Themen, immer die positive Weiterentwicklung Niederösterreichs im Fokus hatte."SPNÖ-Vorsitzender Matthias Stadler kommentierte die Entscheidung folgendermaßen: "Dass die Wahl auf Johanna Mikl-Leitner als Nachfolgerin von Erwin Pröll gefallen ist, kommt wenig überraschend. Wir werden die neue ÖVP NÖ Parteiobfrau, und in Folge auch Landeshauptfrau, daran messen, wie die Qualität einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe funktioniert und warten mit Spannung auf die erste Kontaktaufnahme durch Mikl-Leitner."Ernest Gabmann vom Team NÖ (Team Stronach) gratuliert ebenfalls: "Mikl-Leitner ist mir als offene, moderne und pflichtbewusste Niederösterreicherin bekannt. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit."Neos-Landessprecherin Indra Collini hat bereits Erwartungen an die künftige Landes-Chefin: "Wir erwarten uns, dass mit dem Wechsel an der Spitze der Landesführung allgemeine Transparenz und insbesondere Aufklärung rund um die Dr. Erwin Pröll-Privatstiftung einhergehen werden. Es wäre ein Zeichen der Erneuerung und der Offenheit, ab sofort alle Beschlüsse der Landesregierung offen zu legen."