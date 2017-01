FP-Stadtrat Klaus Otzelberger fragte nach, wer in St. Pölten Mindestsicherung bezieht. (Foto: privat)

FP-Stadtrat Klaus Otzelberger fragte nach, wer in St. Pölten Mindestsicherung bezieht. (Foto: privat)

Die FP befürchtet langfristig einen Kollaps im Sozialsystem. "Eine Anfragebeantwortung des Bürgermeisters hat ergeben, dass weniger als ein Viertel der Mindestsicherungsbezieher in St. Pölten österreichische Staatsbürger sind", so FP-Stadtrat Klaus Otzelberger. Er fordert ein Umdenken: "Es gibt auch bei uns in St. Pölten viele Österreicher, die dringend Hilfe benötigen, aber keine Mindestsicherung bekommen können, weil sie jahrelang gearbeitet haben und sich ein Auto, eine kleine Wohnung oder vielleicht einen Schrebergarten gekauft haben."