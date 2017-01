Johanna Mikl-Leitner im Porträt Die gebürtige Hollabrunnerin (52) studierte Wirtschaftspädagogik. (Foto: Reuters)

Im Landhaus in St. Pölten VIDEO: So begründet Erwin Pröll seinen Rücktritt!

Die künftige Karriere von "Hanni", wie Freunde sie nennen, wurde vor der offiziellen Verkündung im Familienkreis besprochen. "Es haben sich alle so mit mir gefreut, das war rührend", erzählt die Landeschefin in spe.Der bewegendste Moment kam aber kurz später, beim Telefonat mit ihrer Mutter Johanna (80): "Sie sagte ‚Schön, dass du das erleben darfst, aber vergiss nie, wo du herkommst. Und behalte dir immer den Respekt vor dieser Aufgabe‘", so Mikl-Leitner. Mit diesem Rat im Gepäck stellt sie sich auch ihrer ersten Aufgabe: Der Entscheidung, wer ihr Vize werden soll.Der Bauernbund geht von Stephan Pernkopf aus, der Vize muss aus dem Bauernbund kommen, um das Kräfteverhältnis der beiden Bünde auszugleichen (Mikl-Leitner kommt aus dem NÖAAB). Die Entscheidung soll spätestens Ende nächster Woche fallen.