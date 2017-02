Paar rast in Tod 27-Jähriger tötete vor Jahren Polizisten bei Unfall

Am Standort Nova City in Wr. Neustadt wurde für das neue Firmengebäude ein 5.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Die Baugenehmigung wurde bereits erteilt, die Arbeiten haben vor kurzem begonnen. Die Übersiedlung und Inbetriebnahme ist für Herbst 2017 vorgesehen."Die Neuansiedlung ist nicht nur ein Beleg für die sensationellen Standortqualitäten von Wr. Neustadt, sie schafft auch neue, hochwertige Arbeitsplätze," freuen sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP), Stadtchef Klaus Schneeberger (VP) und ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki über den Neuzugang.Wurth beschäftigt aktuell 15 Mitarbeiter. Am neuen Standort will das Unternehmen die Anzahl der Mitarbeiter deutlich aufstocken. "Die vergleichsweise günstigen Grundstückspreise sowie die Services der Wirtschaftsagentur ecoplus haben mich in der Wahl des neuen Firmenstandortes bestärkt," betont Geschäftsführer Andreas Wurth.Im Vorjahr hat ecoplus 96 Betriebsansiedlungen und Erweiterungen in ganz Niederösterreich begleitet, damit konnten 902 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. "Die Latte für 2017 liegt also hoch, aber Betriebsansiedlungen wie jene der Firma Wurth sind für uns ein großer Ansporn," unterstreicht ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki die aktuelle Entwicklung.