In Langenzersdorf soll ein Paketverteilerzentrum entstehen. (Foto: Fotolia (Symbol))

Das Zentrum umfasst ein Bürogebäude und eine Verteilerhalle samt Nebenflächen und soll im Bereich des Wärmekraftwerkes zwischen der A22 und der Bundesstraße entstehen. Zudem ist ein Komplex zur Lagerung, Kommissionierung und Versand von Waren auf 2,5 Hektar geplant. 300 neue Arbeitsplätze sollen kommen.Kritik an dem Projekt kommt jetzt von Bisamberg: Bis 10. März will die Gemeinde Nachbesserungen noch innerhalb der Einspruchsfrist einreichen. Täglich sollen 1.650 Autofahrer mehr durch Bisamberg fahren, dazu komme noch der Lkw-Verkehr in der Früh. Die Gemeinde fordert eine eigene Abfahrt zum Zentrum, eine Umweltverträglichkeitsprüfung und Maßnahmen gegen den Lärm.Eine Abfahrt sei laut Langenzersdorfs Bürgermeister Andreas Arbesser (VP) angedacht, sagte er gegenüber "noe.orf.at". Lärmtechnisch würde der zusätzliche Verkehr wegen des ohnehin hohen Aufkommens aber nicht ins Gewicht fallen.