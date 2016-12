Gleich drei Damen-Skirennen Weltcup am Semmering: So sehen die Pokale aus

Sexy Workout So hart trainiert Anna Veith für ihr Comeback

Die Grande Dame des Skisports kehrt in Niederösterreich auf die Rennpiste zurück. Die Olympiasiegerin von Sotschi 2014 (damals noch unter ihrem Mädchennamen Anna Fenninger) hatte sich am 21. Oktober 2015 im Training in Sölden schwer verletzt, arbeitete über ein Jahr am Comeback des Jahres."Ich bin zwar körperlich noch lange nicht wieder auf demselben Level wie vor der Verletzung, aber es gab deutliche Fortschritte im Training der vergangenen Wochen, sodass ich jetzt wieder einsteigen möchte. Ich freue mich sehr auf diesen Schritt", so die 27-Jährige.Die Rückkehr des Zugpferdes sollte für alle ÖSV-Damen am Semmering (drei Rennen in Summe) eine zusätzliche Motivation sein.