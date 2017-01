Leicester, New York und Wr. Neustadt sind jetzt Standorte der Fox Soccer Academy: Klaus Schneeberger, Christian Fuchs und der sportliche Leiter Heinz Griesmayer (v.li.) fördern talentierte Mädchen und Buben. (Foto: Wr. Neustadt)

Der Ex-Teamkapitän stammt selbst aus Pitten und hat in Wr. Neustadt seine ersten fußballerischen Erfahrungen im Erwachsenenbereich gesammelt. Jetzt hat er eine Talenteförderaktion für junge Fußballer gestartet, die er gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Heinz Griesmayer und Bürgermeister Klaus Schneeberger präsentierte."Fuchs ist ein vorbildhafter Sportler und somit der ideale Mann zur Motivation der Jugend", freut sich Bürgermeister Klaus Schneeberger. Das aktuelle Camp in der Arena Nova soll der Stadt für eine längerfristige Kooperation mit Wiener Neustadt sein. Die Fox Soccer Academy richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Auch ein Austausch mit Spielern aus den USA oder England, wo es bereits Academys gibt, wird angeboten.