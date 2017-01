Tischtennis Stockerau geht als Herbstmeister in die Winterpause

"Wir haben im Vorjahr gezeigt, dass wir ein großartiges Event auf die Beine stellen können und versprechen, das auch heuer wieder zu tun", freut sich Lions-Obmann Ernst Nemeth darüber, dass der Basketball-Event des Jahres zum zweiten Mal in Folge in Traiskirchen stattfindet.Beim All Star Day am 29. Jänner wird es die Stars zum Anfassen geben. Durch das eine oder andere Special werden die Fans ihren Helden näher kommen, als sie es gewohnt sind. Für Kinder wird etwa ein Practice Ticket um 79 Euro angeboten mit Original-Trikot, exklusivem Training und Mittagessen mit den All Stars.Beim Snickers Slam Dunk Contest und beim 3-Point-Shootout (Wettkampf um den besten Drei-Punkte-Schützen) werden die Basketballstars außerdem ihre individuelle Klasse unter Beweis stellen. Tickets ab 12 Euro sind auf http://www.basket.at erhältlich.