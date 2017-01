Ins Nationalteam einberufen: Jaewoo Kim fehlt drei Wochen (Foto: SV Horn)

Horns Sportdirektor Taku Omoto hatte Varvodic seit längerem am Radar. Der international erfahrene Goalie zeigt sich topfit und höchstmotiviert und unterschrieb jetzt einen Vertrag bis zum Sommer 2018. "Der Fokus für das Frühjahr liegt auf dem Klassenerhalt, damit wir in der kommenden Saison voll angreifen können!" Horn liegt derzeit in der Tabelle am achten Platz – mit vier Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz.Bis 24. Februar bleibt Trainer Masanori Hamayoshi nun Zeit, um sein Team für die Auftaktpartie gegen den Kapfenberger SV in Form zu bringen. Getestet wird unter anderem am 17. Jänner gegen den SKN (13.30 Uhr, Landessportschule St. Pölten).Diesen Termin muss sich Horns 1,90 Meter große Innenverteidiger Jaewoo Kim aber nicht im Kalender vormerken, der 18-Jährige wurde ins südkoreanische U20-Nationalteam einberufen und fliegt am 17. Jänner zu einem dreiwöchigen Lehrgang nach Portugal.