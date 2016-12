Vorbereitungen am Semmering laufen (Foto: salpa)

Vorbereitungen am Semmering laufen (Foto: salpa)

OK-Chef Franz Steiner (Foto: salpa)

Comeback in NÖ Anna Veith startet am Semmering

Gleich drei Damen-Skirennen Weltcup am Semmering: So sehen die Pokale aus

Winter Wonderland am Berg Schnee: Auf den Straßen Pfui, auf den Pisten Hui!

BILDER DES TAGES Feststimmung auch im Kriegsgebiet: US-Soldaten feierten in einer Basis nördlich von Mosul (Irak) mit einem Plastik-Santa. (Foto: Reuters)

Wegen des Anschlags in Berlin wurden Betonhindernisse für Lkw postiert, dazu gibt es im Auftrag des Innenministeriums schärfere Kontrollen – auch die Polizeipräsenz wird erhöht. Mit Feuerwehr und Bergrettung stehen insgesamt 350 Freiwillige rund um die drei Damen-Skirennen am 27., 28. und 29. Dezember mehrere Tausend Stunden im Einsatz.Steiner hofft auf einen neuen Besucherrekord: "Der liegt bisher bei 23.000 Gästen, aufgestellt vor vier Jahren." An der S6 stehen mehr Parkplätze bereit, der Eintritt beim heutigen Riesentorlauf der Damen (Ersatz für den Courchevel-RTL) ist gratis.