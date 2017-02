Fußball Erste Liga Der Klimmzug-König von Wr. Neustadt

Dritte Verstärkung Horn holt Mittelfeldspieler vom Hamburger SV

"Heute" zeigt wichtigsten Projekte 2017 22 Millionen Euro fließen in Niederösterreich in Sportbauten

Der Zuschauerschnitt in Horn ist mit 927 Besuchern nicht berauschend, es würden theoretisch 3.500 Fans in das Stadion passen. Jetzt hat der Verein eine Aktion ins Leben gerufen, bei der treue Fans belohnt werden: Bei vier aufeinanderfolgenden Besuchen in der Waldviertler Volksbank Arena, darf man sich ein T-Shirt oder Bierglas aus dem Fanshop aussuchen."Bei neun Stempeln wartet ein Gewinnspiel mit tollen Preisen auf unsere Unterstützer", so Horns Pressesprecher Philipp Pfeffer. Die Stempel wird es am Spieltag direkt beim Eingang geben.