Neuzugang in St. Pölten SKN findet in letzter Minute Ersatz für Stürmer Segovia

Vesel Limaj soll den Waldviertlern helfen, den Klassenerhalt in der Sky Go Erste Liga zu schaffen. Der Mittelfeldspieler stand unter Bruno Labbadia kurz vor dem Sprung in die Bundesliga-Mannschaft der Hamburger und trug in zwei Testspielen bereits das SV Horn-Trikot. Er erhielt einen Vertrag bis Sommer 2018.