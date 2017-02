Weltmeisterliche Tipps Wedelspaß mit Michi Dorfmeister und Kathrin Zettel

Doch keine WM-Teilnahme für Marc Digruber aus Mitterbach (Bezirk Lilienfeld). Der Slalomspezialist erreichte in diesem Winter bisher als bestes Ergebnis einen vierten Platz in Val d'Isere. Zuletzt verlor er aber den Anschluss: 17. Platz in Kitzbühel, Ausfall beim Nachtslalom in Schladming. Jetzt will der Niederösterreicher kommende Woche bei den Europacup-Rennen in Zakopane wieder seine Form finden.