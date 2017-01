Unrühmlicher Abgang beim SKN Segovia: "In mir ist etwas zerbrochen"

"Wir hatten ihn schon länger am Radar", so General Manager Andreas Blumauer. Der 1,93 Meter große Hüne wird nun direkt ins Trainingslager nach Kroatien nachreisen, um mit den Wölfen zu trainieren. Doumbouya wurde in Nizza (F) geboren und bestritt bisher ein Länderspiel für seine Heimat Guinea.SKN-Sportdirektor Frenkie Schinkels beschreibt den Neuzugang so: "Er ist voll im Saft, hat bis vor kurzem in der Meisterschaft gespielt. Er ist kopfballstark, athletisch und variabel einsetzbar."Endgültig beendet ist hingegen das Kapitel St. Pölten für die beiden Spieler Daniel Beichler und Tomasz Wisio. Ihre Verträge wurden aufgelöst. Die Meisterschaft beginnt für den SKN am 11. Februar mit einem Auswärtsspiel gegen Red Bull Salzburg.