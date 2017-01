Bis Saisonende Rapid verleiht Maximilian Entrup an SKN St. Pölten

Transferkarussell dreht sich St. Pölten rüstet sich für den Abstiegskampf

Nach der teaminternen Rauferei beim SKN , werden die Stürmer Segovia und Keita kein Spiel mehr für den SKN bestreiten . Der Vertrag mit Keita, der die Rangelei begann, wurde bereits aufgelöst, der 24-Jährigen aus Guinea hat die Landeshauptstadt schon verlassen. Und Daniel Segovia, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, wird dem SKN vorzeitig den Rücken kehren. "Es ist schade, dass sein Ära in St. Pölten so endet", meint SKN-Manager Andreas Blumauer.Blumauer betont Segovias großen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga. "Aber diesen Vorfall mussten wir auch mit ihm intensiv besprechen", so der General Manager. Letztendlich zeigte sich, dass ein tiefer Riss zwischen dem Spanier und dem Team entstanden ist. "Ich bin von ganzen Herzen ein St. Pöltener Wolf", so Segovia, "aber nach dem, was am Samstag passiert ist, kann ich einfach nicht mehr hier spielen!"Der 31-jährige Stürmer, der beim Faustkampf mit Keita ein Cut erlitten hat, wird sich in den nächsten Tagen um einen neuen Verein umschauen. Trotz des unrühmlichen Vorfalls, hat der SKN dem Spanier (71 Tore in 146 Spielen) einen gebührenden Abschied zugesichert.