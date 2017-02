Gerry Ring, Sabine Kessel; (Foto: Union Trendsport Weichberger)

Bei Snowboard-Pionier Gerry Ring aus St. Pölten ist Alter ganz sicher kein Hindernis zum Erfolg. Beim packenden Boardercross-Event am Annaberg (160 Starter) war er zwar doppelt so alt wie seine Herausforderer, doch der Landesmeistertitel ging an ihn!"Gerry zeigt der Jugend immer wieder, dass der Snowboard-Sport nicht nur in Jugendjahren ausgeführt werden kann und wird so neben Benjamin Karl zu einem wichtigen Vorzeigesportler in Niederösterreich. Er ist ja bei allen Rennen in Niederösterreich dabei und hält laufend mit den jungen Fahrern Kontakt", so Landeskader-Trainer Erik Wöll über den Tausendsassa Gerry Ring, dessen Sohn Niklas übrigens Jugendlandesmeister wurde.