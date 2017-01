Nach Rauswurf bei der Admira Oliver Lederer fassungslos: "Mir wurde nicht vertraut"

Das Transferkarussell dreht sich schon gewaltig beim Aufsteiger SKN, der als Vorletzter mit vier Punkten Vorsprung auf Schlusslicht Mattersburg überwintert. Einer, der mithelfen will, den Klassenerhalt zu schaffen, ist ein alter Bekannter: Cheikhou Dieng. Der Senegalese (23) wurde für ein halbes Jahr vom türkischen Tabellenführer Basakesehirspor Istanbul ausgeliehen."Ich will wieder dieselbe unglaubliche Stimmung im Stadion erleben wie in den letzten Partien in der vorherigen Saison", freute sich Dieng bei seiner Rückkehr. Als Trainingsgäste sind beim SKN derzeit – wie berichtet – Ümit Korkmaz sowie der amerikanische Youngster Alex Ramos zu Gast. Abgänge: Florian Mader wechselt nach Wattens und Marco Hödl zieht es zum Floridsdorfer AC.