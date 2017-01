Insgesamt hat der Autoverkehr auf Niederösterreichs Autobahnen und Schnellstraßen im Vorjahr zugenommen, informiert der VCÖ. Bei allen ausgewerteten Zählstellen wurden mehr Pkw gezählt, bei jeder zweiten nahm der Autoverkehr um zwei Prozent und mehr zu.



Die A2 Südautobahn ist die am stärksten befahrene Autobahn Niederösterreichs, macht der VCÖ aufmerksam. Bei Biedermannsdorf wurden im Vorjahr im Schnitt fast 150.000 Pkw und Kleintransporter pro Tag gezählt. Dazu kommen im Schnitt noch rund 12.200 Lkw pro Tag. Auf der A2 bei Bad Vöslau waren im Schnitt fast 87.000 Pkw und Kleintransporter pro Tag unterwegs.



Die jeweils am stärksten befahrenen Orte der anderen Autobahnen: Auf der A21 wurden bei Brunn am Gebirge die meisten Pkw und Kleintransporter gezählt (rund 77.000 / Tag), auf der S1 bei Vösendorf (rund 64.000 / Tag), auf der A1 bei St. Pölten Süd (rund 61.000 / Tag), auf der A22 bei Spillern (rund 58.000 / Tag). Auf der A4 waren bei Arbesthal rund 55.000 Pkw und Kleintransporter pro Tag unterwegs (die Zählstelle bei Schwechat, die in den vergangenen Jahren die höchste Verkehrsbelastung aufwies, war nicht das ganze Jahr über in Betrieb).



Hier das gesamte Ranking aller Zählstellen (in Klammer die Veränderung zum Vorjahr):

1.) A2 Biedermannsdorf: 149.700 Pkw pro Tag (neue Zählstelle)

2.) A2 Bad Vöslau: 86.700 Pkw pro Tag (plus 0,7 Prozent)

3.) A21 Brunn am Gebirge 77.200 Pkw pro Tag (plus 3,0 Prozent)

4.) A2 Steinabrückl: 75.700 Pkw pro Tag (plus 1,1 Prozent)

5.) S1 Tunnel Vösendorf: 64.400 Pkw pro Tag (plus 0,7 Prozent)

6.) S1 Rannersdorf: 63.100 Pkw pro Tag (plus 3,7 Prozent)

7.) S1 Schwechat/Ost: 61.700 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)

8.) A1 St. Pölten Süd: 61.200 Pkw pro Tag (kein Vergleichswert zum Vorjahr)

9.) A1 Altlengbach: 59.800 Pkw pro Tag (plus 4,5 Prozent)

10.) A1 Poppendorf: 58.200 Pkw pro Tag (plus 1,3 Prozent)

11.) A22 Spillern: 58.000 Pkw pro Tag (plus 1,5 Prozent)

12.) A1 Roggendorf: 57.100 Pkw pro Tag (plus 1,4 Prozent)

13.) A4 Arbesthal: 55.600 Pkw pro Tag (plus 3,5 Prozent)

14.) A1 Ybbs: 54.700 Pkw pro Tag (plus 3,5 Prozent)

15.) A1 Kötting: 54.300 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)

16.) A22 Stockerau Mitte: 52.900 Pkw pro Tag (plus 1,3 Prozent)

17.) A4 Bruck An Der Leitha: 53.800 Pkw pro Tag (plus 3,4 Prozent)

18.) A1 Neumarkt An Der Ybbs: 52.500 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)

19.) A1 Endholz: 52.300 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)

20.) A1 Oed: 51.700 Pkw pro Tag (plus 4,0 Prozent)

21.) A1 Seisenegg: 50.100 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)

22.) A21 Sittendorf: 39.700 Pkw pro Tag (plus 3,9 Prozent)

23.) A2 Grimmenstein: 38.400 Pkw pro Tag (plus 1,0 Prozent)

24.) A3 Ebreichsdorf: 37.100 Pkw pro Tag (plus 1,5 Prozent)

25.) A3 Landegg: 34.000 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)

26.) A5 Eibesbrunn: 32.200 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)

27.) S5 Zaina: 29.700 Pkw pro Tag (plus 1,9 Prozent)

28.) S33 Pottenbrunn: 27.800 Pkw pro Tag (plus 3,8 Prozent)

29.) S33 St. Pölten: 27.600 Pkw pro Tag (plus 4,3 Prozent)

30.) A1 Pressbaum: 26.400 Pkw pro Tag (plus 2,0 Prozent)

31.) A5 Schrick: 25.200 Pkw pro Tag (plus 5,2 Prozent)

32.) S4 Wr. Neustadt Süd: 21.900 Pkw pro Tag (plus 3,8 Prozent)

33.) S3 Göllersdorf: 13.800 Pkw pro Tag (plus 2,3 Prozent)





Spitzenreiter A2 Starker Anstieg des Lkw-Verkehrs auf Autobahnen