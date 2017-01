Plusgrade am Wochenende Ein Hoch auf "Doris"

Party auf der Piste Skigebiete in NÖ jubeln über Sonne und gute Schneelage

BILDER DES TAGES 30.01.2017: Die Einwohner von Portezuelo in Chile schauen einer der größten Brandkatastrophen der letzten Jahrzehnte zu. Sie können nichts gegen die wütenden Flammen tun, die sich über ihren Ort walzen (Foto: Esteban Felix (AP))

Extrem war auch die Anzahl der Eistage im Jänner in NÖ (Temperaturen nie über 0 Grad): 26 in Litschau, 24 in Allentsteig, 22 in Melk, 18 in St. Pölten, 17 in Wr. Neustadt (Stand 29. 1.). Achtung: Heute breiten sich Schneefall und gefrierender Regen aus: Glatteisgefahr!