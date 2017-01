St. Pölten City Sonntag 8 Uhr morgens: Schneedecke (Foto: Lie)

In der Nacht auf Sonntag hat es in einigen Teilen Niederösterreichs geschneit – einige Zentimeter Neuschnee. Im Most- und Industrieviertel werden es am heutigen Sonntag kaum Plusgrade, einzig im Speckgürtel und im Weinviertel könnten sich plus 2 Grad ausgehen. Der Montag ist dann in ganz Niederösterreich ein klassischer Eistag bei Temperaturen zwischen minus 5 und 0 Grad.Zur Wochenmitte heißt es dann aber echt frieren: Aus heutiger Sicht sind wieder Temperaturen bis zu minus 20 Grad möglich. Seen und Flüsse dürften wieder zufrieren, Natur-Eislaufen ist wieder möglich. Der Rekordwert ist aber nicht in Gefahr: Er liegt bei -36,6 Grad, gemessen am 11. Februar 1929.