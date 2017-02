Die neuen Linien inklusive neuer Nummerierung (zum Vergleich finden Sie rechts die alten Liniennummern)

Im Zuge der Neuausschreibung des regionalen Busverkehrs erarbeitete der VOR jetzt ein neues Konzept für die Wienerwald-Gemeinden. So wird ab April 2017 nicht nur eine neue Flotte an Fahrzeugen unterwegs sein, auch die Linien selbst wurden neu benannt. Eine bessere Abstimmung auf die Bahn ist ebenfalls geplant. Bei den neuen Anschlüssen sollen vor allem Schulen wie das Sacre Coeur, das Norbertinum sowie die Bildungseinrichtungen in Purkersdorf profitieren.Unabhängig vom Betreiber kommen nun die neuen "VORRegio"-Busse zum Einsatz. Die Fahrzeuge sind barrierefrei, umweltfreundlich, voll klimatisiert, verfügen über ein Fahrgast-Informationssystem und WLAN. Die einzelnen Linien wurden besser aufeinander, sowie auf die Bahn abgestimmt. Bei Zugverspätungen sind die Chauffeure angewiesen zu warten, damit alle Pendler auch ihre Anschlussverbindungen erreichen können.Auch die Liniennummern selbst wurden neu vergeben (siehe Foto links). Inbesonders sollen Pendler aus Mauerbach durch bessere und direkte Verbindungen nach Wien-Hütteldorf sowie den Anschlussbahnhof Hadersdorf profitieren.Die Buszeiten konnten auch den Schulbeginn und -schlusszeiten in Purkersdorf, dem Sacre Coeur und dem Norbertinum angepasst werden. Auch Nachmittagsverbindungen wurden eingerichtet.An schulfreien Tagen wird es von Purkersdorf aus startende Busse nach Tulln geben.Die neuen Fahrpläne gibt's online im VOR-Routenplaner oder in der VOR-App.