Überfluteter Parkplatz bei Ternitz. (Foto: Einsatzdoku)

Traurige Spitze Unfälle mit Lkw: NÖ hat österreichweit die meisten Todesopfer

Große Hilfsaktion Brand: Senior nun obdachlos

Bereits drei Fälle Nächster Vogelgrippe-Fall in Gmünd? Tote Reiher aus Fluss geborgen

Vor allem im Mostviertel waren einige Autofahrer und Lkw-Lenker von den tiefwinterlichen Fahrbahnverhältnissen überrascht - im Bezirk Melk musste die Feuerwehr Autos aus dem Graben holen. Auch ein Lkw war steckengeblieben.Andere Probleme gab es im südlichen NÖ: In Ternitz (Neunkirchen) kam es durch Regen und Tauwetter zu Überflutungen. Ein Parkplatz wurde überflutet. In Wolfsthal (Bruck) trat ein Teich über die Ufer, setzte einige Häuser unter Wasser – 75 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.Den höchsten Neuschnee-Zuwachs gab es am Montagmorgen am Semmering (Neunkirchen) mit bis zu 20 Zentimeter. Bis Dienstagfrüh wird es im Bergland weiter schneien. Im Flachland wird eher Nebel und Regen dominieren. Trocken dürfte es erst wieder am Mittwoch werden.