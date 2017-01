Da schaut sogar der Hund: Hoch "Doris" bringt milde Temperaturen. (Foto: Fotolia)

Die Kältewelle ist vorbei. "Doris" lässt die Sonne scheinen und bringt mildes Föhnwetter mit. Ideales Bergwetter für alle "Skihaserl", die nicht nur die Piste hinunter flitzen wollen sondern sich auch beim Aprés Ski auf der Hütte bräunen lassen wollen. Für alle Kranken hat die Sonne auch was Gutes: Vitamin D hilft beim gesund werden.Ein paar Nebel- und Hochnebelfelder in der Früh, die sich aber fast überall auflösen sollten. In den Bergen viel Sonnenschein. Der Wind kommt aus Ost bis Süd, und wird besonders im Osten kräftig mit Böen bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Die Temperaturen erreichen minus 4 bis plus 3 Grad, noch milder wird es in den Föhnbereichen im Mostviertel mit etwa 8 Grad. Auch in 1500m hat es am Nachmittag sogar bis zu plus 8 Grad.In den Niederungen werden Nebel und Hochnebel hartnäckiger, stellenweise kann es den ganzen Tag trüb bleiben. In den höheren Lagen und dort, wo sich der Nebel auflöst, gibt es dagegen einmal mehr ungetrübten Sonnenschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 4 und plus 2 Grad, mit leichtem Föhn sind bis zu 5 Grad möglich.Weiterhin Hochdruckwetter. Damit gibt es in höheren Lagen und auf den Bergen viel Sonnenschein. Im Flachland ist es anfangs oft nebelig trüb, am Nachmittag steigen aber die Chancen auf Sonne. Bei meist nur schwachem Wind liegen die Temperaturen zwischen minus 3 und plus 3 Grad, in 1500m kühlt es auf plus 1 Grad ab.