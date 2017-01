Blick um 9 Uhr aus Fenster in St. Pöltner City: Gut 20 Zentimeter Neuschnee (Foto: Lie)

Wetterchaos Nach Kälte versinkt NÖ jetzt im Schnee

Eisige Angelegenheit Wasserrohrbruch bei minus 8 Grad

Eisbärige Nacht in NÖ Minus 20 Grad: Gebiet um die Rax sprengt den Kälterekord

Windräder liefen auf Hochtouren Sturm führte zu Windenergie-Rekord in Österreich

Bis zu minus 15 Grad Warm einpacken und ab auf die Piste

Die angekündigte Schneewalze ist in Niederösterreich eingetroffen. Bei Temperaturen zwischen minus 6 und minus 2 Grad schneit es heute bis in den frühen Abend hinein. Am meisten Niederschlag wird im Mostviertel erwartet: ein halber Meter Neuschnee. Aber auch im Zentralraum, Wein- und Waldviertel schneit es zum Teil ergiebig. Die Situation im Süden: in Wr. Neustadt und Baden schneit es derzeit auch, bis zu 20 Zentimeter liegen im südlichen NÖ.Für die Feuerwehrwehren, Rettungsdienste und Autofahrerclubs herrscht reger Betrieb. Beim ÖAMTC meldete man am Samstag viel mehr Einsätze. Einzig die Tatsache, dass heute Sonntag ist, dürfte ein totales Chaos auf den Straßen vermeiden.