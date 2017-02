Dauerfrost der letzten Wochen Faszinierende Eisskulptur mitten im Mostviertel

Eis in der Abteikirche Mon dieu! Im Stift Heiligenkreuz fror sogar das Weihwasser ein

Strahlender Sonnenschein, der auf der Nase kitzelt und nicht nur den Körper, sondern auch die Seele erwärmt – in Niederösterreich macht derzeit der Frühling Halt.Eindeutiger Wärme-Hotspot ist das Industrieviertel: In Reichenau an der Rax wurden Mittwoch um 15 uhr frühlingshafte 12,5 Grad gemessen, auch Krumbach (zwölf Grad) und Wiener Neustadt heizte die Sonne auf zehn Grad Plus auf.In Mistelbach erfreuen sich Herr und Frau Niederösterreicher derzeit ebenfalls an zehn Grad Celsius. St. Pölten zählte um 15 Uhr 7,9 Grad.Der traditionell etwas kühlere Fleck Niederösterreichs – das Waldviertel – braucht sich auch nicht verstecken: Herrliche elf Grad misst man in Litschau (Gmünd)!Österreichweit die wärmste Landeshauptstadt ist Innsbruck mit 14 Grad, am kältesten ist es in Bregenz (zwei Grad Plus).Noch schöner wird das Wetter am morgigen Donnerstag: Bis zu 13 Grad sind in Niederösterreich möglich. Also: Nichts wie raus ins Freie und Vitamin D tanken!