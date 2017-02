114.000 Partikel gemessen Problemzone Wiener Gürtel: Luft kaum mehr zum Atmen

Niemand verletzt Pkw brannte in Neuhofen völlig aus

Unfall in Puchberg Alko-Lenkerin verirrte sich mit Auto auf Bahnhofs-Gleise

BILDER DES TAGES 19.02.2017: John McCain erhält putin-kritisches T-Shirt

US-Senator und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im US-Senat, John McCain erhält beim Besuch der Münchner Sicherheitskonferenz ein Geschenk: Ein T-Shirt mit der putin-kritischen Zeichnung des rumänischen Karikaturisten Dan Perjovschi. (Foto: Reuters)

Besonders betroffen waren heuer Klosterneuburg, Mannswörth, Stockerau und Tulln – an jeweils 19 Tagen war in diesen Gemeinden zu viel Feinstaub in der Luft. 18 Mal überschritten wurde der Grenzwert in Hainburg und Schwechat, 17 Mal in Wr. Neudorf, St. Pölten, Mödling, Himberg, Gänserndorf und Biedermannsdorf, 16 Mal in Wr. Neustadt. Den Höchstwert 2016 hatte Wr. Neudorf (13 Tage).Als Hauptursachen nennt der VCÖ Verkehr, Industrie und Hausbrand. Wichtig sei eine Verringerung des KfZ-Verkehrs und ein Öffi-Ausbau. Besser nicht tief Luft holen sollte man auch am Gürtel in Wien: Belastende 114.000 Partikel Feinstaub pro Kubikmeter Luft wurden im letzten Winter auf der viel befahrenen Hauptverkehrsader als Durchschnittsbelastung gemessen. Zum Vergleich: Am Gürtel ist die Feinstaub-Belastung damit um 30 Mal höher als etwa im Schlosspark Schönbrunn mit rund 4.000 Partikeln pro Kubikmeter.