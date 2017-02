Vorsicht auf den Straßen! 26 Eistage in NÖ: Und jetzt noch Glatteis-Alarm

Kurz waren die Frühlingsgefühle, es wurde die letzten Tage sukzessive kälter, diese Nacht kommt eine wahre Blitz-Kältewelle. In St. Pölten werden bis zu minus 8 Grad, in Wr. Neustadt bis zu minus 6 Grad erwartet, in einigen Teilen NÖs sind sogar bis zu minus 12 Grad möglich.Am Tag hält sich morgen in NÖ in den Niederungen Nebel, es kann immer zu Schnee- und Graupelschauern kommen. Das heißt akute Glatteisgefahr.