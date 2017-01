-20 °C: Rax

-17 °C: Hirschenkogel, Bärnkopf

-16 °C: Poysdorf, Hohenau, Mönichkirchen

-15 °C: Zwerndorf, Semmering, Hohe Wand, Jauerling

-14 °C: Laa/Thaya, Mistelbach, Gänserndorf, Bad Deutsch-Altenbg.

-13 °C: Schwechat, Lilienfeld, Groß-Enzersdorf, Allentsteig, Schöngraben, Raabs/Thaya, Horn

-12 °C: Litschau, Weitra, Zwettl, Wolkersdorf, Melk, Amstetten, Wachtberg, Seibersdorf

Das sind Spitzenwerte, die niemand erzielen will. Aber das Sturmtief "Axel" bringt enorme Kälte mit. Die Grade klettern unerbittlich in den zweistelligen Minusbereich. Gerade die Dreikönigsnacht war extrem. Der kalte Wind lässt die Temperatur gefühlt noch einmal kälter wirken. Vor allem im Straßenverkehr ist Vorsicht angesagt: Eisglatte Fahrbahnen und Schneeverwehungen stehen am Programm .Die Kälte hat Niederösterreich weiterhin fest im Griff. Hier ein paar Orte in denen sich letzte Nacht jeder Eisbär pudelwohl gefühlt hätte.