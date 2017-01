Vorsicht auf den Straßen! 26 Eistage in NÖ: Und jetzt noch Glatteis-Alarm

Einen kleinen Einblick in die Tücken des winterlichen Kirchen-Alltags zeigen jetzt die Geistlichen des Stiftes Heiligenkreuz (Bezirk Baden) auf Facebook und kommentieren nicht ohne Humor: "Eiskalt! In der Abteikirche ist das Weihwasser schon eingefroren...". Gläubige mussten sich heute ihre Kreuzerl also mit Weih-Eis machen. Dem Himmel sei Dank: Am Wochenende soll es endlich wärmer werden.