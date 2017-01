Auf den Bahnhöfen in Niederösterreich und dem Burgenland werden die Entwerter entfernt. (Foto: Fotolia)

Die Übergangsphase ist zu Ende: Fahrgäste aus Niederösterreich können ihre Streifenkarten der Wiener Linien nicht mehr vor Ort zwicken. Wie "Heute" berichtete, können diese nunmehr in der Region ungültigen Fahrkarten aber an den Vorverkaufsstellen von ÖBB und Wiener Linien zurückgegeben werden, der volle Kaufpreis wird rückerstattet.Bestehende Zeitkarten (Wochen-, Monats- und Jahreskarten) bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig. Geltungsbereiche und Preise für den neuen VOR-Tarif sind in der neuen Online-Preisauskunft auf http://www.vor.at ersichtlich oder direkt bei der VOR-Hotline anrufen: 0810 22 23 24.