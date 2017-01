Vorbildlich: Der Hauptplatz Wiener Neustadt um 12 Uhr. (Foto: privat)

Baden: Hier wurde geräumt (Foto: Heute, Daniel Schaler)

In St. Pölten war in der Früh die B1 Wiener Straße nicht geräumt, Autofahrer berichten von Problemen, das erste Räumungsfahrzeug am Rathausplatz St. Pölten wurde um 10.40 Uhr gesichtet. Die Fußgängerzonen glichen um 11 Uhr noch einer nicht präparierten Schipiste.Auch der Weg über die B1 durch das gesamte Tullnerfeld sowie die anschließende Strecke durch Michelndorf, Kapelln, Perschling bis nach St. Pölten-Pottenbrunn wurden Sonntagvormittag zur Rutschpartie, die Räumfahrzeuge kamen aufgrund des starken Schneefalls mit der Arbeit kaum nach. Dafür werkten bereits in den frühen Morgenstunden zahlreiche Anrainer mit Schneeschaufeln und räumten die Gehsteige frei.Auch in Klosterneuburg war gegen halb acht Uhr morgens noch Winter Wonderland auf den Straßen, ebenso in St. Andrä-Wördern, Königstetten oder Judenau-Baumgarten.In Wr. Neustadt funktionierte die Räumung der weißen Pracht fast perfekt: Hauptplatz, Grazer Straße, FUZO Neunkirchner Straße waren um 12 Uhr geräumt. Laut Augenzeugenberichten waren auch die meisten kleineren Straßen frei von Schnee.In Baden wird seit den Morgenstunden brav geräumt, ebenso in Krems und Wiener Neudorf (Mödling).Auf den niederösterreichischen Autobahnen ist die Situation mittlerweile etwas entspannter – für Autofahrer wohl gemerkt, nicht für die Mitarbeiter des Winterdienstes der Asfinag. Sie stehen bereits seit Stunden im Dauereinsatz. Derzeit sind sowohl die West-, als auch die Südautobahn, die S1 oder auch die A21 großteils gut geräumt und befahrbar. Um sieben Uhr früh allerdings glichen beispielsweise die Fahrbahnen der Südostautobahn (A3) einer Rodelbahn.