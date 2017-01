Viel Sonne auch am Jauerling. (Foto: Josef Salomon)

Aktuell berichten die Skigebiete in NÖ über Schneelagen von durchschnittlich einem Meter. Praktisch das gesamte Pistenangebot ist verfügbar, auch Naturschneegebiete wie der Unterberg. Seilbahnen-Vorsitzender Michael Reichl: "Unser großer Vorteil ist die überdurchschnittliche Anzahl an Sonnenstunden sowie eine gute Infrastruktur am Abend." So wird etwa am Hirschenkogel (Semmering) jeden Abend Liftbetrieb bei Flutlicht angeboten, am Jauerling vier Mal die Woche bis 21.30 Uhr, am Hochkar vier Mal im Februar sowie auch im Waldviertel im Skidorf Kirchbach (bis 21 Uhr) und in Harmannschlag (bis 20.30 Uhr).Die nächsten Events: Am 21. Jänner bekommen Familienpass-Besitzer in Mönichkirchen die Tageskarten um die Hälfte billiger, außerdem wird ein Rahmenprogramm (Kinderschminken, Schwungtuchspielen) geboten. Von 27. bis 29. Jänner kommen Rider beim Freeride Contest im Backcountry der Göstlinger Alpen am Hochkar voll auf ihre Kosten. Am 28. Jänner bringt der Ö3-Pisten-Bully die Party auf die Gemeindealpe in Mitterbach. Und am 4. Februar sorgt die "Fire & Ice"-Show in der Ötscher-Arena Lackenhof für grandiose Momente.