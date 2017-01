Belastungs-Ranking für NÖ 150.000 Fahrzeuge am Tag auf A2 bei Biedermannsdorf

Der Lenker fuhr er auf die steile Böschung auf, überschlug sich und wurde in seinem Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo der schwer beschädigte Wagen am ersten Fahrstreifen zum Stehen kam. Nachkommende Autolenker schlugen Alarm. Aufgrund der Landung des alarmierten Notarzthubschraubers musste die Richtungsfahrbahn Wien von der Autobahnpolizei gesperrt werden.Der unbestimmten Grades verletzte Lenker befand sich zwar noch im Fahrzeug, war aber nicht, wie zuvor vermutet, eingeklemmt. Er wurde in Folge durch die Rettungskräfte und dem Notarztteam erstversorgt und zur weiteren Abklärung in ein Unfallspital eingeliefert. Für die Dauer der Rettungs-und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr Richtung Wien zwischen Mayerling und Heiligenkreuz über die Landestraße umgeleitet.